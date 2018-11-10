На Донбассе рассказали о провокациях СБУ накануне выборов

Украинские спецслужбы планируют вмешаться в выборы. Об этом сообщили в МГБ ДНР.Какая именно информация не сообщается. Уточняется лишь, что донецкая контрразведка «располагает достоверной информацией о подготовке украинскими спецслужбами провокационных информационных акций». Целью акций объявлена дестабилизация общественно-политической обстановки.

Донецким контрразведчикам стало известно, что украинские спецслужбы используют рассылку фейковых сообщений через мессенджер Viber, а также электронных писем. В этих посланиях будут прикреплены фальшивые приказы и распоряжения официальных ведомств с текстом об отмене либо переносе выборов в ДНР.

Кроме того, украинские спецслужбы планируют запугать донецких пенсионеров уголовным преследование на подконтрольной официальному Киеву территории.