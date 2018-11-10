На Украине потребовали от России признать ДНР и ЛНР

Требование признания мятежных республики Донбасса распространил экс-глава донецкой контрразведки Александр Ходаковский. Ходаковский процитировал голос человека из Днепропетровска. Возглас украинца был больше похож на истерику.

«Россия, признай же ты наконец эти республики!» — потребовал украинец и пояснил: «Сразу бы война прекратилась. Наши не пойдут против России. И отстань наконец от нас! Мы даже не можем выйти протестовать против нашей власти по экономическим вопросам, боимся что русские нападут».

В завершении своего воззвания автор потребовал от России отстать от Украины. Ходаковский публично вступил с ним в заочную дискуссию и намекнул, что проблема кроется в информационной политике российского телевидения: «Что такое для России отстать от Украины в видимом спектре? Да просто перестать говорить об Украине на ток-шоу - и все, и они все сделают сами».