В Москве пропавший глава муниципального округа Щукино скончался на улице
10 ноября 2018, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве пропавший 2 ноября исполняющий обязанности Главы администрации муниципального округа Щукино Сергей Середин скончался на улице в центре мегаполиса. Сергею Середину было 46 лет. По предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Чиновник пропал на минувших выходных. Сообщения о пропаже Сергея Середина стали появляться в социальных сетях 3 ноября. Его видели последний раз на Тверской после встречи с друзьями. Тело обнаружили 3 ноября около восьми часов утра. С того времени тело находилось в морге. Накануне Середина опознали родственники. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. На голове - травма от падения.
В официальном пресс-релизе МО Щукино сообщается, что Сергей Середин вечером в пятницу 2 ноября по окончании рабочего дня встречался с друзьями в центре Москвы. Последний раз его видели выходящим из здания на Тверской.
Возможно ему стало плохо, но никто из прохожих не обратил на это внимания и не вызвал "скорую помощь". "Сергей Викторович был обнаружен только в 8 утра в Благовещенском переулке у дома 5. Его сердце уже не билось", – говорится в сообщении.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В сообщении МО Щукино отмечается, что ведутся поиски свидетелей смерти Середина. Коллеги Середина выражают соболезнования семье и близким чиновника.
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