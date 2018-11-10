Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»

В сеть попало видео, как в Краснодаре врач отказалась выписать инсулин пациентке и сказала: «Хоть ты сдохни, не дам». Судя по видеозаписи, девушка приехала в Краснодар из другого города к врачу за необходимым лекарством, но на прием заранее не записалась.

Пациентка зашла в кабинет и попросила врача выписать ей рецепт на инсулин. Врач отказалась принимать больную и выписать лекарство, объяснив, что принимает пациентов только по записи.

Инсулинозависимая жительница Кубани сказала, что не смогла приехать в Краснодар из другого города в день приема, на который ее записала ранее мама. «Я не смогу неделю жить без инсулина. У меня сегодня нет инсулина», - объяснила пациентка.

Девушка записала инцидент в кабинете врача на видео. Видео опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Когда возмущенная девушка закричала: «Кто вам позволяет так с людьми обращаться», врач ответила: «Вы не человек».