Роухани: санкции США не оказали никакого влияния на экономику Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американские санкции, вступившие в силу 5 ноября, не повлияли на экономику его страны. По словам политика, ограничения являются частью психологической войны.

Роухани подчеркнул, что Вашингтону при всем желании не удастся остановить экспорт иранской нефти, передает в субботу, 10 ноября, телеканал Al-Mayadeen. Иранский лидер также добавил, что экономика его страны может преодолеть абсолютно все проблемы, которые пытается создать Америка.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.