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Опубликовано видео пожара в гипермаркете «Лента»
10 ноября 2018, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликовано видео пожара в гипермаркете «Лента». Два человека пострадали в результате пожара.
Мужчина во время пожара повредил ногу. У женщины медики диагностировали гипертонический криз, - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» по адресу Набережная Обводного канала дом 118 корпус 7 поступило спасателям сегодня утром, в 8:30. Сообщалось, что загорелось одноэтажное здание в Адмиралтейском районе. Эвакуировано 100 человек. На данный момент все люди эвакуированы. Здание гипермаркета выгорело. Пожарные борются с огнем и спасают складские помещения.
Видео пожара опубликовали на своем сайте «Невские новости» и РИА Новости.
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