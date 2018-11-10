В сети опубликовано видео пожара в гипермаркете «Лента». Два человека пострадали в результате пожара.

Мужчина во время пожара повредил ногу. У женщины медики диагностировали гипертонический криз, - сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Очевидцы сообщили детали пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» по адресу Набережная Обводного канала дом 118 корпус 7 поступило спасателям сегодня утром, в 8:30. Сообщалось, что загорелось одноэтажное здание в Адмиралтейском районе. Эвакуировано 100 человек. На данный момент все люди эвакуированы. Здание гипермаркета выгорело. Пожарные борются с огнем и спасают складские помещения.

Видео пожара опубликовали на своем сайте «Невские новости» и РИА Новости.