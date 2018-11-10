В результате пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге пострадали два человека. Один из посетителей отравился продуктами горения. Сотрудник "Ленты" получил перелом. Очевидцы говорят, что пламя распространялось очень быстро, и "за полчаса уже все горело". В петербургском супермаркете вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв.м

Люди начали покидать гипермаркет, как только заметили дым. Говорят, что оставили "документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки". Одна из сотрудниц "Ленты" рассказала, что кто-то бросил бутылку. Эта информация пока не подтверждена, - сообщают "Невские новости". Столб пламени виднелся за несколько километров.

У гипермаркета загорелась кровля. Началось обрушение перекрытий.