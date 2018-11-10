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Очевидцы сообщили детали пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге
10 ноября 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
В результате пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге пострадали два человека. Один из посетителей отравился продуктами горения. Сотрудник "Ленты" получил перелом. Очевидцы говорят, что пламя распространялось очень быстро, и "за полчаса уже все горело".
Люди начали покидать гипермаркет, как только заметили дым. Говорят, что оставили "документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки". Одна из сотрудниц "Ленты" рассказала, что кто-то бросил бутылку. Эта информация пока не подтверждена, - сообщают "Невские новости". Столб пламени виднелся за несколько километров.
У гипермаркета загорелась кровля. Началось обрушение перекрытий.
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