Около 40 рейсов отменили в московских аэропортах

Утром в субботу, 10 ноября, стало известно, что в московских аэропортах задержали или отменили 39 рейсов. Согласно последней информации, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

Известно, что во Внуково были задержаны 13 рейсов, в Домодедово задержали 8 рейсов, а еще 9 отменили. Что касается аэропорта Шереметьево, то в этой авиагавани задерживают 9 рейсов, передает РИА "Новости".

Синоптики сообщают, что в субботу в Москве будет облачная и теплая погода, не исключены осадки. Предполагается, что температура воздуха в столице днем достигнет плюс 4 градусов, а к вечеру похолодает, вследствие чего на дорогах может появиться гололедица. Порывы ветра будут составлять 4-9 метров в секунду.