//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Жуткую записку нашли в аптеке в коробке лекарств
2

В доме пострадавшего в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"
3

Почему дознавательницу изнасиловали коллеги
4

«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой в 2018 году выложили СМИ
5

На Украине началась партизанская война?

//Общество 13+

Apple сообщила о ряде производственных дефектов в iPhone X и MacBook Pro

10 ноября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Apple сообщила о ряде производственных дефектов в iPhone X и MacBook Pro
фото: pixabay.com

Американская корпорация Apple заявила о ряде выявленных производственных дефектов в смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro. Представители Apple предупредили владельцев смартфонов о том, что у них могут появиться проблемы в работе сенсорного экрана.

Если имеется дефект, то сенсорный экран может не реагировать на касания либо производить действия самостоятельно.
В сообщении компании Apple говорится, что в 13-дюймовых моделях ноутбуков MacBook Pro имеется риск потери данных из-за поломки жёсткого диска.

В корпорации объяснили, дефектные компоненты, компоненты с браком, можно бесплатно заменить на рабочие, - сообщает RT.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Трамп прибыл на встречу с Макроном в Елисейский дворец

Трамп прибыл на встречу с Макроном в Елисейский дворец

Утром в субботу, 10 ноября, президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец в Париже для встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран готовятся пообщаться тет-а-тет.

//Политика

Москва заявила протест австрийскому послу

Москва заявила протест австрийскому послу

В МИД России сообщили, о чем шла беседа с вызванным ранее в дипведомство послом Австрии Йоханнесом Айгнером. Как стало известно, министерство выразило протест в связи с прозвучавшими ранее обвинениями в шпионаже.

//В мире

Источник шпионского скандала находится западнее Австрии, уверен эксперт

Источник шпионского скандала находится западнее Австрии, уверен эксперт

Российский эксперт заявил, что возникновение «шпионского скандала» было предсказуемо и ожидаемо, поскольку всех в США и многих в Европе раздражают «особые отношения» между Россией и Австрией.

//Новости СМИ2

//В мире

Предложение Макрона создать "общеевропейскую армию" оскорбило Трампа

Предложение Макрона создать "общеевропейскую армию" оскорбило Трампа

Американский лидер Дональд Трамп в минувшую пятницу назвал "крайне оскорбительным" предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты, в частности, от США.

//Общество

ПФР разъяснил отмену пенсии работающим пенсионерам

ПФР разъяснил отмену пенсии работающим пенсионерам

Пенсионный фонд России разъяснил механизм выплаты социальных пенсий работающим пенсионерам, после того, как СМИ написали об ее отмене. Работающие пенсионеры сейчас не получают социальную пенсию по старости.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Происшествия

Найдены обломки с верхней палубы судна, затонувшего в Охотском море

Найдены обломки с верхней палубы судна, затонувшего в Охотском море

Сегодня утром стало известно, что спасателям удалось обнаружить обломки с верхней палубы судна "Анатолий Крашенинников", которое в минувшую пятницу затонуло в Охотском море неподалеку от мыса Лопатка.

//Происшествия

"Мосгаз": взрыв газа не мог спровоцировать пожар в доме на юго-западе столицы

"Мосгаз": взрыв газа не мог спровоцировать пожар в доме на юго-западе столицы

Утром в субботу в "Мосгазе" заявили, что взрыв бытового газа не мог спровоцировать пожар в жилом доме на юго-западе столицы. Ранее сообщалось о хлопке и последующем возгорании в одной из квартир.

//Общество

Юозас Будрайтис: Кино – это разум, эмоции, чувства

Юозас Будрайтис: Кино – это разум, эмоции, чувства

Блестящего литовского актера Юозаса Будрайтиса зритель помнит по культовым советским фильмам «Никто не хотел умирать», «Это сладкое слово – свобода», «Щит и меч», «Легенда о Тиле». Но мало кто знает, что студенту юрфака Вильнюсского университета Юозасу не суждено было стать правозащитником.

//Шоу-бизнес

Возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото с намёком

Возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото с намёком

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетоа опубликовала в Инстаграм фото с намёком. 22-летняя Анастасия и 35-летний Тимур, возможно, пожелились и улетели в свадебное путешествие.

//Общество

Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»

Видео: врач отказалась выписывать инсулин пациентке, сказав: «хоть сдохни, нет»

В сеть попало видео, как в Краснодаре врач отказалась выписать инсулин пациентке и сказала: «Хоть ты сдохни, не дам». «Я не смогу неделю жить без инсулина. У меня сегодня нет инсулина», - объяснила пациентка.

//Общество

Роухани: санкции США не оказали никакого влияния на экономику Ирана

Роухани: санкции США не оказали никакого влияния на экономику Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что американские санкции, вступившие в силу 5 ноября, не повлияли на экономику его страны. По словам политика, ограничения являются частью психологической войны.

//Новости партнеров

//В мире

Госпогранслужба Украины усилила погранконтроль, в том числе в аэропорту Киева

Госпогранслужба Украины усилила погранконтроль, в том числе в аэропорту Киева

Госпогранслужба Украины временно ввела усиленный пограничный контроль. Пограничники провели несколько мероприятий для недопущения проникновения на территорию страны лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине.

//В мире

Захарова убеждена, что Россия победит в информационной войне

Захарова убеждена, что Россия победит в информационной войне

В субботу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что РФ победит в информационное войне. Данное заявление дипломат сделала в беседе с журналистами.

//Общество

Автомобилистам могут позволить оформлять ДТП через приложение

Автомобилистам могут позволить оформлять ДТП через приложение

Сегодня стало известно, что российским автомобилистам могут позволить оформлять ДТП при помощи приложения. Правительство РФ в скором времени планирует запустить соответствующий эксперимент.

//Происшествия

Спасатели: в Петербурге существует угроза обрушения горящего гипермаркета

Спасатели: в Петербурге существует угроза обрушения горящего гипермаркета

Официальный представитель ГУМЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка сообщил, что в горящем гипермаркете по-прежнему сохраняется угроза обрушения. Пожар начался рано утром в субботу, 10 ноября.

//Общество

Опубликовано видео пожара в гипермаркете «Лента»

Опубликовано видео пожара в гипермаркете «Лента»

В сети опубликовано видео пожара в гипермаркете «Лента». Два человека пострадали в результате пожара. Мужчина во время пожара повредил ногу. У женщины медики диагностировали гипертонический криз.

//В мире

Эксперт высказался об отсутствии у США планов размещать в Европе ракеты

Эксперт высказался об отсутствии у США планов размещать в Европе ракеты

Российский эксперт в субботу оценил слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что американская сторона не планирует размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД.

//Общество

Очевидцы сообщили детали пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге

Очевидцы сообщили детали пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге

В результате пожара в гипермаркете "Лента" в Петербурге пострадали два человека. Один из посетителей отравился продуктами горения. Сотрудник "Ленты" получил перелом. Очевидцы говорят, что пламя распространялось очень быстро.

//Общество

Россиянки рассказали, как избежать нежелательной беременности

Россиянки рассказали, как избежать нежелательной беременности

Беременность - прекрасное состояние у женщины. Однако не каждая девушка радуется, узнав о своем положении. Так, был проведен специальный опрос среди россиянок, в ходе которого они рассказали, каким способом лучше избежать зачатия ребенка.

//Новости СМИ2

//Общество

Около 40 рейсов отменили в московских аэропортах

Около 40 рейсов отменили в московских аэропортах

Утром в субботу, 10 ноября, стало известно, что в московских аэропортах задержали или отменили 39 рейсов. Согласно последней информации, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

//Общество

Певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре и отнял у него телефон

Певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре и отнял у него телефон

Пьер Нарцисс угодил в светскую хронику. Как стало известно из СМИ, Пьер Нарцисс ударил мужчину пивной кружкой в лицо, забрал у него мобильный телефон и покинул заведение. Пострадавший мужчина обратился в полицию.

//В мире

Илон Маск предложил помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Илон Маск предложил помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Всемирно известный предприниматель, миллиардер Илон Маск предложил помощь людям, которые пострадали от пожаров в Калифорнии. Бизнесмен готов предоставить машины для транспортировки граждан.

//В мире

В Верховной раде назвали главную задачу будущего президента Украины

В Верховной раде назвали главную задачу будущего президента Украины

Депутат Верховной рады Наталья Королевская в субботу, 10 ноября, рассказала, какая задача станет главной для следующего президента Украины. Выборы главы страны состоятся в марте будущего года.

//Здоровье

Учёные раскрыли новый способ снизить кровяное давление без лекарств

Учёные раскрыли новый способ снизить кровяное давление без лекарств

Группа учёных из разных стран провела исследования и выявила, что синий свет может стать основой терапии при гипертонии. Медики определили, что для здоровья человека синий свет не опасен.

//В мире

СМИ рассказали о готовившемся покушении на президента Франции

СМИ рассказали о готовившемся покушении на президента Франции

В СМИ в субботу, 10 ноября, появились подробности о готовившемся покушении на президента Франции Эммануэля Макрона. Источники в полиции отметили, что преступники хотели напасть на политика с ножом.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Павел Глоба 18 лет не общается со своим сыном, рожденным Тамарой Глоба

Павел Глоба 18 лет не общается со своим сыном, рожденным Тамарой Глоба

Астролог Тамара Глоба откровенно рассказала о своих мужчинах и детях. У Тамары Глобы двое детей. Дочь Анна родилась в первом браке. В браке с астрологом Павлом Глобой у них родился сын Богдан.

//В мире

Посол России во Франции оценил возможные последствия выхода США из ДРCМД

Посол России во Франции оценил возможные последствия выхода США из ДРCМД

Посол России во Франции Алексей Мешков в субботу, 10 ноября, высказался о возможных последствиях выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи призналась, что у нее новый роман

54-летняя Моника Беллуччи призналась, что у нее новый роман

Одна из самых красивых женщин планеты Моника Беллуччи наконец порадовала поклонников изменениями в личной жизни. 54-летняя актриса призналась, что она уже долгое время состоит в отношениях.

//В мире

Минобороны КНР: военные столкновения Китая и США могут привести к катастрофе

Минобороны КНР: военные столкновения Китая и США могут привести к катастрофе

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что возможные военные столкновения Китая и США закончатся катастрофой не только для двух стран, но и для всего мира.

//Общество

Apple сообщила о ряде производственных дефектов в iPhone X и MacBook Pro

Apple сообщила о ряде производственных дефектов в iPhone X и MacBook Pro

Корпорация Apple заявила о выявленных производственных дефектах в смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro. Представители компании предупредили, что могут появиться проблемы в работе сенсорного экрана iPhone X.

//Происшествия

В петербургском супермаркете вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв.м

В петербургском супермаркете вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв.м

В одном из крупных супермаркетов Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв. м. Согласно последней информации, происшествие случилось в доме номер 118 на Набережной Обводного канала.

//В мире

Депутат Рады Королевская предрекла: Украину ждёт развал без мира в стране

Депутат Рады Королевская предрекла: Украину ждёт развал без мира в стране

Депутат Верховной Рады Наталия Королевская считает, что Украина развалится без мира в стране. По мнению Королевской, "если в стране не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты".

//Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о первых днях материнства

Певица Нюша рассказала о первых днях материнства

Популярная певица Нюша рассказала поклонникам о первых днях материнства. Артистка родила дочку всего лишь несколько дней назад и поспешила поделиться своей радостью с подписчиками в социальной сети.

//В мире

В Австралии гигантская пыльная буря окрасила небо в красный цвет

В Австралии гигантская пыльная буря окрасила небо в красный цвет

Гигантская пыльная буря охватила штат Новый Южный Уэльс в Австралии и окрасила небо в кирпично-красный цвет. Некоторые отважные очевидцы смогли заснять необычное и пугающее явление на камеру.

//Общество

Журналист Андрей Караулов : Такого кошмара нет нигде в мире

Журналист Андрей Караулов : Такого кошмара нет нигде в мире

По данным известного тележурналиста Андрея Караулова, только в Центральном федеральном округе России в настоящее время находятся 930 тысяч мигрантов-нелегалов. А общее количество иностранцев в ЦФО - 4 миллиона человек - это цифры ФСБ.

//В мире

На Украине вступил в силу закон о наказании для россиян за нарушение границы

На Украине вступил в силу закон о наказании для россиян за нарушение границы

Сегодня на Украине в силу вступил закон, согласно которому для россиян, незаконно пересекающих границу страны, предусмотрена уголовная ответственность. Ранее в Москве прокомментировали данный документ.

//В мире

Лесной пожар в Калифорнии назвали самым страшным за всю историю штата

Лесной пожар в Калифорнии назвали самым страшным за всю историю штата

Лесной пожар Camp, который бушует в северной части Калифорнии, назвали одним из самых страшных и разрушительных за всю историю штата. Об этом в субботу утром, 10 ноября, сообщили журналисты.

//Происшествия

В доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа, есть пострадавшие

В доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа, есть пострадавшие

Рано утром в субботу, 10 ноября, в жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы, произошел хлопок газа. Соответствующую информацию сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.

//В мире

Болтон: США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД

Болтон: США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона пока не собирается размещать на территории Европы ракеты, запрещенные договором РСМД.

//В мире

СМИ: Япония хочет ускорить переговоры с Россией по Курилам

СМИ: Япония хочет ускорить переговоры с Россией по Курилам

Утром в субботу, 10 ноября, в СМИ появилась информация о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ планирует предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.

//Происшествия

В Москве задержан водитель КАМАЗа, сбивший пешехода

В Москве задержан водитель КАМАЗа, сбивший пешехода

Правоохранительные органы задержали водителя КАМАЗа, который накануне сбил пешехода и скрылся с места ДТП. По последней информации, пешеходом, скончавшимся на месте, оказался ребенок.

//Общество

Россиянин годами не платил за коммуналку и отсудил более 700 тысяч рублей

Россиянин годами не платил за коммуналку и отсудил более 700 тысяч рублей

Житель Свердловской области 7 лет не платил за жилищно-коммунальные услуги из-за того, что был недоволен качеством работы коммунальных служб. Его квартира не отапливалась, в коммунальной службе его не стали слушать.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают звездный развод Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

В Сети обсуждают звездный развод Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер расстались вот уже больше года назад, однако официально расторгнуть брак звездная пара почему-то не спешила. Теперь поклонники с опаской воспринимают последние новости.

//Экономика

Суд по требованию «Нафтогаза» запретил выплаты Газпрому за «Северный поток»

Суд по требованию «Нафтогаза» запретил выплаты Газпрому за «Северный поток»

Суд в Швейцарии в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза" запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты "Газпрому", сообщили в российской компании.

//В мире

Искрометный юмор: Трамп предложил во всем винить русских

Искрометный юмор: Трамп предложил во всем винить русских

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп позволил себе ироничное высказывание в адрес РФ. По его словам, в долгом подсчете голосов на американских выборах следует винить, вероятно, Россию.

//Политика

Индонезия заявила о возможном срыве контракта по Су-35 из-за санкций США

Индонезия заявила о возможном срыве контракта по Су-35 из-за санкций США

Россия может лишиться миллиарда долларов за экспорт оружия. Дело в том, что Индонезия может отменить контракт на покупку 11 истребителей Су-35, если США введут жесткие санкции против страны за закупки российской техники.

//В мире

В Малибу из-за лесных пожаров объявлена экстренная эвакуация

В Малибу из-за лесных пожаров объявлена экстренная эвакуация

В американском городе Малибу объявлена эвакуация из-за приближающихся к черте города лесных пожаров. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается в твиттере пожарной службы Лос-Анджелеса.

//Здоровье

Чем может быть опасна минеральная вода

Чем может быть опасна минеральная вода

Слишком активное потребление минеральной воды может провоцировать проблемы с самочувствием и здоровьем. При этом надо понимать, какая вода вам подходит, а какая принесет вред.

//Непознанное

Экс-сотрудник NASA обнародовал секретную информацию об инопланетянах

Экс-сотрудник NASA обнародовал секретную информацию об инопланетянах

Эксперт по НЛО Норман Бергрун к радости конспирологов сделал ряд важных заявлений. В частности, экс-сотрудник американского космического агентства поведал, что контакт с пришельцами давно установлен.

//Политика

В Госдуме прокомментировали подготовку СБУ провокаций в Азовском море

В Госдуме прокомментировали подготовку СБУ провокаций в Азовском море

Заявление ДНР о том, что Служба безопасности Украины готовит провокации в Азовском море, не является беспочвенным, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

//Политика

Мэр Симферополя подал в отставку

Мэр Симферополя подал в отставку

Мэр Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об уходе со своего поста. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в пятницу, 9 ноября, на заседании по проблемам Симферополя.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры