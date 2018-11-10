Apple сообщила о ряде производственных дефектов в iPhone X и MacBook Pro

Американская корпорация Apple заявила о ряде выявленных производственных дефектов в смартфонах iPhone X и ноутбуках MacBook Pro. Представители Apple предупредили владельцев смартфонов о том, что у них могут появиться проблемы в работе сенсорного экрана.

Если имеется дефект, то сенсорный экран может не реагировать на касания либо производить действия самостоятельно.

В сообщении компании Apple говорится, что в 13-дюймовых моделях ноутбуков MacBook Pro имеется риск потери данных из-за поломки жёсткого диска.

В корпорации объяснили, дефектные компоненты, компоненты с браком, можно бесплатно заменить на рабочие, - сообщает RT.