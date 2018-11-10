ПФР разъяснил отмену пенсии работающим пенсионерам

Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил механизм выплаты социальных пенсий работающим пенсионерам, после того, как СМИ написали об ее отмене. Работающие пенсионеры сейчас не получают социальную пенсию по старости.

В Госдуме прокомментировали заявление депутата об отмене пенсий

СМИ со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты населения РФ написали о планах отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам.

Работающие пенсионеры сейчас не получают социальную пенсию по старости. ПФР информирует, что "действующая много лет норма закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению - пункт 5 статьи 11 166-ФЗ".

В ПФР напомнили, что социальная пенсия по старости гражданам России, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим указанного возраста, не выплачивается в период выполнения работы - тот период, когда граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию, - сообщает ТАСС.

Пенсионерам, получающим социальную пенсию, останавливают ее выплату, если человек устроится на работу. Прекращают выплату социальной пенсии с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу, уточняется в проекте приказа Минтруда России, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов, - сообщает "РГ".

Выдача пенсии возобновляется после увольнения гражданина.

В настоящее время в России размер социальной пенсии составляет 5 180,24 рубля.