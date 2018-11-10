Журналист Андрей Караулов : Такого кошмара нет нигде в мире

По данным известного тележурналиста Андрея Караулова, только в Центральном федеральном округе России в настоящее время находятся 930 тысяч мигрантов-нелегалов. А общее количество иностранцев в ЦФО - 4 миллиона человек - это цифры ФСБ.



На своей страничке в Facebook Караулов приводит и другую шокирующую статистику. Так, в Москве находятся 2 млн мигрантов, то есть каждый 13-й житель столицы - иностранец. Неудивительно, что за последние полтора года в ЦФО зарегистрировано 28 тысяч преступлений, совершённых не гражданами России.



Такого кошмара нет нигде в мире, даже в США, возмущается тележурналист. По количеству совершённых иностранцами преступлений лидируют Воронежская, Рязанская, Калужская, Ивановская и Смоленская области. В Тульской и Орловской областях образовываются целые этнические гетто. Наверное, это представляет опасность для страны и её граждан, которых скоро впору будет защищать от непрошеных гостей.



