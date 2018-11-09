Взятки с покойников? Или патологоанатомы гоняются за своими жертвами?

Сотрудники патологоанатомического отделения омской городской клинической больницы № 11 оказались на скамье подсудимых. И искренно не понимают, за что их арестовали, будто они сами гонялись по улицам и убивали покойных...



Им предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупных размерах. А они всего-то за отдельное вознаграждение ускоряли не очень то приятную процедуру вскрытия, и побыстрее отдавали тела родственникам. По закону на это отводится до трёх суток, укладывались быстрее. Их торопили похоронные фирмы, которым нужно закончить одну церемонию и взяться за другого клиента. Что тянуть? Вот и работал этот конвейер быстро и слаженно, пока не дал сбой. А созданный ценник быстрых вскрытий и заключений составлял в год около миллиарда рублей.



Нашли козлов отпущения и посадили. Но ни для кого не секрет, что всё, что связано с рождением и смертью всегда было, есть и будет сопровождаться мздой, подарками, взятками и прочими подношениями. На любом кладбище есть чёрные делишки, бери вслепую и копай там уголовное дело. Иначе что туда как мухи на говно слетаются похоронные бизнесмены на крутых лимузинах? Всем известны цены за место под землёй, гонорары за операцию, благодарности за роды. Идите на парковку любой больницы и смотрите, какие там стоят автомобили. Подъезжайте к любому отделению ГИБДД и наблюдайте, на каких автомобилях передвигаются короли дорог. Бороться надо не с плесенью, а с сыростью. А сырость повсюду, но попались омские патологоанатомы. Так им и надо, конечно, только галочку прокуроры поставят не там, где хотелось бы обществу.



