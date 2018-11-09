Эксперт объяснил, почему население перестало доверять полиции
9 ноября 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
10 ноября будет отмечаться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Так, социологи выяснили уровень доверия россиян к сотрудникам полиции. По информации опроса ВЦИОМ, всего 57 процентов граждан РФ доверяют полиции.
Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин объяснил, от чего зависит рейтинг доверия населения полиции. Об этом пишет НСН.
«Как показывает практика, доверие к полиции зависит от двух факторов: насколько она способна защищать граждан и обеспечивать их безопасность, и насколько полиция сама представляет опасность для граждан. Как мне кажется, за последние годы ощущение опасности, исходящее от полицейского несколько поубавилось, если не говорить о непонятных действиях сотрудников полиции при разгоне всяких вполне себе мирных митингов. Как-то тема пыток в полиции немножко притухла, на мой взгляд, даже несколько незаслуженно, потому что проблема применения незаконного насилия в полиции продолжает оставаться», — сообщил эксперт.
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