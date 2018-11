Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом

«Стрит радио» своей новой рубрикой «Легенды рока» решило напомнить челябинцам, как закалялась «Still loving you», когда еще не все было разрешено, а дым над водой не мог быть без огня в небе.

Казалось бы, канули в Лету волны запрещенного рок-н-ролла, некогда перехлестывавшие через «железный занавес», заставляя советских людей обмениваться из-под полы пластинками с враждебными им империалистическими песнями «Led Zeppelin» и «Nazareth», «Scorpions» и «Deep Purple». И хотя сегодня мэтры мировой рок-музыки, нет-нет, да и заедут к нам на час, дабы стариной тряхнуть и преданных поклонников встряхнуть, все же кому не хотелось бы вновь ощутить за спиной «Little wing» и вдохнуть «Wind of change»?

А ведь ранее самое уличное радио южноуральской столицы уже транслировало бессмертные шедевры «Nazareth» и «Led Zeppelin». На сей раз в ротации – популярные композиции, вышедшие из-под гитар Джимми Хендрикса, Элвиса Пресли и других (права на трансляцию мировых хитов, естественно, приобретены). Знаковые композиции культовых зарубежных коллективов, ставшие классикой и, по сути, являвшиеся саундтреками к жизни нескольких поколений, определенно не могут не взбудоражить меломанов старшего возраста. А молодежи просто продемонстрировать – откуда аккорды растут. К слову, что будет звучать, на «Стрит Радио» выбирают сами, придерживаясь золотой середины: песни должны быть одновременно и незаезженные, и узнаваемые. На первых порах будут представлены только зарубежные монстры рока. Однако, если рубрика приживется, не исключено и широкое представительство отечественных рок-музыкантов.

Отметим, что «Стрит Радио» специально для рубрики «Легенды рока» подготовило две площадки. Это поющий фонтан на площади Революции и пространство перед Залом камерной и органной музыки «Родина». Что касается фонтана, здесь, кажется, все логично, и остается только дождаться сезона, чтобы дым над водой стелился. Но не будет ли во втором случае диссонанса между роком и органной музыкой?

Напротив. Напротив зала «Родина» расположены акустические системы, изначально рассчитанные даже на трансляцию живой музыки, то есть можно на улице транслировать концерты, которые проходят в реальном времени на сцене. Все это позиционируется не как точка радиовещания, а часть единого концертного пространства. И, во-первых, будут звучать общепризнанные рок-композиции, сами по себе считающиеся классическими. А во-вторых, практика сочетания несочетаемого уже имела место быть. Так, когда площадка напротив зала «Родина» только запускалась, у «Стрит Радио» сложилась творческая коллаборация с Владимиром Хомяковым, который играл на органе, а в этот же день на радио выступал челябинский рок-музыкант. В общем, как говорится, сам Бах велел.

Добавим, что рубрика «Легенды рока на «Стрит Радио» выходит в эфир уже третью неделю. Так что, дорогие друзья, we will rock you!