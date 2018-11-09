Серебренников заявил, что Минкульт забрал себе выделенные деньги для «Платформы»

Подозреваемый в хищении государственных средств режиссер Кирилл Серебренников обвинил министра культуры Владимира Мединского в остановке финансирования проекта "Платформа" и присвоении выделенных на него денег себе.

Режиссёр рассказал в суде, что средства были выделены «Седьмой студии» из бюджета, однако деньги были направлены в другое место министром культуры. Министр сказал, что "ваши все эксперименты нам не нужны, современное искусство не нужно и все ваши эксперименты — за свой счет", – сказал Серебренников.

13 ноября в 9.30 мск планируется продолжить допрос Серебренникова в суде.

Напомним, по версии следствия, режиссёр стал организатором схемы, по которой было похищено порядка 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Сам Кирилл Серебренников заявляет, что все обвинения в его адрес являются выдумкой.