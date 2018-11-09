В Свердловской области жительница зарегистрировала в своём доме 468 мигрантов

В Свердловской области суд вынес приговор местной жительнице, которая фиктивно прописала в двух своих квартирах и доме 468 мигрантов. Она сделала это всего лишь за восемь месяцев.

Фактически никто из мигрантов по указанным адресам не проживал. Подсудимая просто зарабатывала деньги таким способом, как сообщает ОТР.