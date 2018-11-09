Юозас Будрайтис: Кино – это разум, эмоции, чувства

Блестящего литовского актера Юозаса Будрайтиса зритель отлично помнит по культовым советским фильмам «Никто не хотел умирать», « Это сладкое слово – свобода», «Щит и меч», «Легенда о Тиле». Но мало кто знает, что прилежному студенту юридического факультета Вильнюсского университета Юозасу не суждено было стать правозащитником. И «виновато» в этом кино. Первая большая роль в фильме «Никто не хотел умирать» сделала молодого человека всесоюзной знаменитостью. Сегодня, не смотря на свой почтенный возраст, Юозас Будрайтис полон сил, ироничен и, как всегда, по-европейски сдержан.

- Юозас, в одном из своих интервью вы сказали, что не считаете себя профессиональным актером. Если это так, то почему?

- Я действительно где-то говорил об этом. Но это же совершенно естественно. Меня занесло в актерскую профессию. И остался в ней на 30 лет. Снялся в действительно хороших картинах, но считаю, что я дилетант в кино. По образованию я юрист по международному праву.

- Вы часто вспоминаете те хорошие фильмы?

- Я человек не очень сентиментальный. Бывает, что вспоминаю свое детство, юность, студенческие годы. Конечно, вспоминаю свои роли. Но это не ностальгия. Зачем вспоминать и переживать. Я живу сейчас полной жизнью.

- Юозас, расскажите, как же вас занесло в кино?

- Совершенно случайно. Меня пригласили в картину «Когда сливаются реки». У меня была «большая роль» - два слова. Но мне понравилось сниматься и, видимо, я чем-то запомнился… Позже, я получил настоящую большую роль в фильме режиссера Жалакявичуса «Никто не хотел умирать». В эту картину меня привела ассистентка режиссера, которая пригласила и в первый фильм. Да, я считаю, что дебют прошел успешно. Все мои партнеры были старше и опытнее меня. И это хорошо. Я же, действительно, ничего не понимал в актерской профессии, а рядом с Артмане, Банионисом я учился этому ремеслу. И чувствовал себя вполне комфортно.

- Не жалеете, что не стали юристом?

- Нет. В то время профессия юриста не была в моде. Кем бы я мог стать? Следователем? Чиновником в юридической организации? Да, меня интересовало международное право, и я закончил юридический факультет, но кино давало больше возможностей. Я получил предложение от Басова: роль Дитриха в фильме «Щит и меч». Это прекрасный фильм и интересная роль. Я не хотел отказываться от участия в таком фильме. Даже взял академический отпуск в университете. Потом стали поступать другие предложения. Вот так я остался в мире кино.

- Вы не хотели тогда получить и профессиональное актерское образование?

- Нет. Я считаю, что если у молодых людей есть данные от природы, например, яркая или выразительная внешность, то они вполне могут сниматься в кино. Несомненно, многое зависит от режиссера и правильной направленности. Я говорю о том, что молодых людей нужно правильно направлять. Кино – это разум, эмоции, чувства. Я всегда это говорил и всегда так думал.

- Вы с таким трепетом говорите о кино! С театром тоже взаимная «любовь»?

- Нет. Театр противоречит моей природе. Почему вы удивляетесь? Я говорю естественные вещи. То, что я могу показать глазами перед камерой, то в театре... совершенно невозможно. В театре это никого не интересует. Важно другое: жесты, эмоции. Это, конечно, хорошо, но мне скучно. Я не очень хочу ощущать себя роботом. Вот такая у меня позиция.

- Юозас, вы играли со многими известными советскими актерами. С кем вам было более комфортно сниматься?

- Я всегда очень трепетно отношусь к людям. И благодарен своим коллегам. Мне нравилось сниматься с Вией Артмане и Банионисом. Но Донатас мне дружбу не предлагал. А личные симпатии у меня сложились с Алисой Фрейндлих. У нас были хорошие человеческие отношения. Мы же были партнерами в фильме «Опасный возраст».

- Юозас, многих популярных советско-прибалтийские актеров после получения независимости упрекают в добросердечном отношении к России. Вы испытали на себе такие «упреки»?

- Нет. Я ничего подобного никогда не испытывал. Я говорил много раз и сейчас повторю, что я… кот, который гуляет сам по себе. Никогда никому не принадлежал! Я волен выбирать то, что мне нужно. Я жил кино. И это совершенно нормально. Никогда не участвовал в политике, в ссорах, разборках. А то, что Прибалтика вернула себе независимость, то это совершенно справедливо. Другое дело люди… Нужно не выяснять отношения, а говорить и смотреть в глаза. Нужно научиться общаться.

- Юозас, у вас сложилась прекрасная карьера в посольстве Литвы в России. Вы долгое время проработали атташе по культуре. Решили сменить профессию?

- Совершенно нет! Еще в советское время я думал, что мне пора заняться чем-то иным. Например, режиссурой. Да, мне хотелось сменить сферу своей деятельности. Ничего тогда не получилось! Почему? Все мои предложения, идеи отвергались. Да и нужны приличные деньги, чтобы быть режиссером. Кино – дорогое удовольствие. А когда мне предложили стать атташе, то я подумал и согласился. В то время меня не так часто приглашали в кино… Почему бы и нет? Для меня это было интересное предложение. В дипломатической работе существует творческое начало. Я мог сам создавать интересные проекты, организовывать мероприятия. И мне это очень нравилось.

- Вам нравилась Москва?

- У меня были «свои» места, куда я ходил гулять. Меня все устраивало… Правда, иногда раздражала грубость водителей на дорогах. Но Москва – огромный город.

- Юозас, для вас карьера в кино – основное в жизни?

- Нет. Для меня всегда на первом месте была и остается семья. Моя семья – мой оплот. Мне всегда было важно мнение супруги и важно, чтобы мои дочь и сын выросли хорошими людьми. Так и получилось! Сын стал режиссером, у него свой театр. А дочери нравится изучать языки. Она красивая и умная девушка, но совершенно не публичный человек. Вообще, спокойно и комфортно чувствую себя дома, в Литве. Я бы хотел все пожелать здоровья и покоя в доме.

- Спасибо!



