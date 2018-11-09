Лётчик-испытатель назвал причину жёсткой посадки АН-2 в Архангельской области

По факту жёсткой посадки самолёта АН-2 в Архангельской области возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«У пилота должен быть богатый опыт, естественно. АН-2 был создан, чтобы летать с коротких полос, с полян. Это как сельхозсамолёт. Он был специально создан для коротких взлётов и посадок. Поэтому ребята мастерски сели. Не знаю, какие у них были условия, но метров хотя бы 60 ему надо для посадки», — рассказал герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев. Об этом сообщает НСН.

По его мнению, пилоты смогли совершить посадку в экстремальных условиях, потому что это предусматривает тип самолёта.