Лётчик-испытатель назвал причину жёсткой посадки АН-2 в Архангельской области
9 ноября 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
По факту жёсткой посадки самолёта АН-2 в Архангельской области возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
«У пилота должен быть богатый опыт, естественно. АН-2 был создан, чтобы летать с коротких полос, с полян. Это как сельхозсамолёт. Он был специально создан для коротких взлётов и посадок. Поэтому ребята мастерски сели. Не знаю, какие у них были условия, но метров хотя бы 60 ему надо для посадки», — рассказал герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев. Об этом сообщает НСН.
По его мнению, пилоты смогли совершить посадку в экстремальных условиях, потому что это предусматривает тип самолёта.
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