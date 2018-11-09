Для футбола сделают дополнительную остановку на Мамаевом кургане

«Городские электрички» будут делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган 10 ноября

Для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе «Волгоград Арена» 10 ноября 2018 года «городская электричка» № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт будет делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган:

-№ 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:29. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:32. Прибытие на конечную о.п. Аэропорт в 14:00.

Кроме того, 10 ноября 2018 года изменяется маршрут и расписание пригородного поезда № 6209. В это день данный электропоезд будет курсировать в направлении Краснооктябрьская – Шпалопропитка (вместо Волгоград-1 – Шпалопропитка). Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:32. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:38, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:53.