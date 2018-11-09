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Эксперт предложил отменить техосмотр для частных машин
9 ноября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Правила прохождения техосмотра в РФ могут снова изменить. Например, машины, которые регулярно попадают в ДТП, либо имеют большой пробег (скажем, такси) будут проходить процедуру чаще, чем новые автомобили. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Я считаю, что нужно сделать две вещи. Надо отменить обязательный техосмотр для частных автовладельцев, потому что он ничего не даёт, ничего не обеспечивает, ни от чего не защищает. Тогда уже возможно в отношении общественного транспорта, такси, тех, кто выполняет маршрутные, международные перевозки – в отношении этого транспорта можно ужесточить меры прохождения техосмотра. Это будет вполне реализуемо», - рассказал председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Об этом пишет НСН.
Также, как передает сайт Подмосковье сегодня, в Московской области водителей призывают быть внимательными на дорогах в связи с неблагоприятной погодой.
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