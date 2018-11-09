В ФАР высказались о возможном введении новой системы техосмотра

В Федерации автовладельцев России в пятницу, 9 ноября, оценили возможность введения новой системы техосмотра машин, которая будет напрямую связана с пробегом транспортного средства и количеством аварий.

Глава ФАР Сергей Канаев отметил, что люди, попадающие в ДТП и не желающие, чтобы история их автомобиля была прозрачной, конечно, не будут довольны. Однако добропорядочным автомобилистам подобное нововведение понравится, поскольку они, в частности, смогут при покупке отследить "жизненный путь" машины, а также с выгодной стороны продемонстрировать при продаже свой автомобиль.