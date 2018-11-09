Летевший из Санкт-Петербурга в Брянск самолет совершил незапланированную посадку

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Брянск, совершил незапланированную посадку в Воронеже. Согласно последней информации источников, командир воздушного судна принял такое решение из-за непогоды.

Официальный представитель международного аэропорта "Брянск" Галина Шматко отметила, что самолет из-за тумана вылетел позже расписания, а впоследствии совершил посадку в другой авиагавани. Как сообщает в пятницу ТАСС, отправление в пункт назначения было назначено на 11.35.

Синоптики отмечают, что туман в Брянской области может наблюдаться в течение всего дня, однако сильных дождей в регионе не будет.