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Что такое варикоз и как с ним бороться
9 ноября 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
Чубченко Сергей Васильевич - руководитель отделения флебологического центра ГКБ им. Н.И. Пирогова. Увы, варикоз и флебологические заболевания активно атакуют россиян. Как предотвратить варикоз и вылечить болезнь,- читателям «Аргументов неделi» рассказал на «Прямой линии» врач.
Варикоз имеет несколько классификаций болезни. При варикозе верхних конечностей – причиной может быть наследственность или тяжелые физические нагрузки на руки, например, нерациональное тренирование мышц в спортзале, неграмотное употребление БАДов. Ретикулярный варикоз – проявляется сеточкой и звездочками на ногах. Если не принять во внимание, осложниться внутренним варикозным расширением. Варикоз нижних конечностей – считается самым распространенным видом. Сопровождается отеком и тяжестью в ногах, вздутыми венами и трофическими язвами. Часто на начальные признаки не уделяют внимания и обращаются к врачу с запущенной формой.
Варикозное расширение вен малого таза – наблюдается у женщин. Причиной развития могут стать частые и сложные роды, прием гормонов, неправильное расположение матки, воспаления внутренних половых органов, сидячая работа, геморрой.
Не каждая вена, которая появилась на ваших ногах, является показанием для операции, поэтому переживать не стоит. При посещении бани или сауны желательно периодически обливать ноги прохладной водой, советует врач.
Варикозная болезнь нижних конечностей в ряде случаев приводит к развитию хронической венозной недостаточности (ХВН), которая имеет разные степени выраженности. Определенные степени ХВН даже могут служить причиной отсрочки в армию призывникам. При таком заболевании врач советует обратиться к специалистам и не запускать это заболевание.
Подробное интервью читайте в материале АН "Спасите свои вены! Прямая линия с флебологом"
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