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«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой в 2018 году выложили СМИ

9 ноября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой в 2018 году выложили СМИ
фото: globallookpress.com

До конца текущего года на Земле должен начаться новый глобальный конфликт. Об этом говорится в опубликованном СМИ пророчестве, приписываемом Нострадамусу.

Озвучены предсказания православных старцев о завоевании Китаем российской Сибири

Озвучены предсказания православных старцев о завоевании Китаем российской Сибири

По данным сайта politros.com, специалисты обнаружили в трудах французского астролога предсказание о том, что в 2018-м вспыхнет Третья мировая война, спровоцированная «заморским» государством. Противостояние должно продлиться более двадцати пяти лет, на начальном этапе конфликта будут доминировать «силы Атлантики». При этом победу по итогам войны предстоит одержать «северной стране». Благодаря ей на планете установится порядок, отмечается в процитированной заметке.

Некоторое время назад сообщалось, что в интернете появился видеоролик, в котором рассказывается о пророчествах православных священников, касающихся оккупации Китаем российской Сибири.

 

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