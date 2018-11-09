«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой в 2018 году выложили СМИ
9 ноября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
До конца текущего года на Земле должен начаться новый глобальный конфликт. Об этом говорится в опубликованном СМИ пророчестве, приписываемом Нострадамусу.
По данным сайта politros.com, специалисты обнаружили в трудах французского астролога предсказание о том, что в 2018-м вспыхнет Третья мировая война, спровоцированная «заморским» государством. Противостояние должно продлиться более двадцати пяти лет, на начальном этапе конфликта будут доминировать «силы Атлантики». При этом победу по итогам войны предстоит одержать «северной стране». Благодаря ей на планете установится порядок, отмечается в процитированной заметке.
Некоторое время назад сообщалось, что в интернете появился видеоролик, в котором рассказывается о пророчествах православных священников, касающихся оккупации Китаем российской Сибири.
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