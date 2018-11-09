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Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»
9 ноября 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела»
В четверг, 15 ноября, в Администрации Центрального района состоится дискуссионная площадка по выбору объектов инфраструктуры для ремонта и благоустройства в рамках проекта главы региона Бориса Дубровского «Реальные дела». Горожане смогут высказать свое мнение и рассказать о проблемах, которые требуют решения в первую очередь. Итогом встречи станет перечень наиболее важных «реальных дел» на 2019 год. Перечень будет сформирован путём голосования.
Мероприятие начнется в 16:00 в актовом зале Администрации Центрального района по адресу ул. Коммуны, 89.
Знаете ли вы, что:
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский инициировал проект «Реальные дела» в 2015 году для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. На решение наиболее острых проблем из областного бюджета за это время направили более 2 млрд. 270 млн. рублей. В результате удалось реализовать свыше 5 000 больших и малых проектов, связанных с благоустройством территорий, ремонтом дорог, строительством новых котельных и газификацией, реконструкцией социальных учреждений, а также приобретением новой техники.
В 2018 году реализация программы продолжилась, между муниципалитетами распределили более 500 млн. рублей, которые позволили выполнить наиболее важные проекты, востребованные жителями области. В 2019 году по решению губернатора финансирование программы будет увеличено.
Цитата:
«Проект «Реальные дела» на практике показал свою эффективность, поэтому будет продолжен, чтобы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона. Мы должны создать максимально комфортные условия жизни для людей. Сейчас необходимо посоветоваться с жителями территорий, провести голосование за приоритетные объекты и составить перечень «реальных дел» на 2019 год, а также в перспективе на ближайшие три года»
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
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