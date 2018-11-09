Продолжается социальное расслоение и снижение доходов в России

Популистское заявление министра труда Максима Топилина о беспрецедентном росте зарплат в 2018 году, которое подняли на смех все кому не лень, больше не повторится в 2019 году. Потому что собственно расти зарплаты и доходы граждан уже не будут ни в частном секторе, ни в бюджетном.



При этом, по данным Высшей школы экономики, будет продолжаться социальное расслоение и социальное неравенство. Этому способствует повышение в 2019 году МРОТ всего на 117 рублей, замедление роста зарплат бюджетников.



Специалисты по охране труда предупреждают, что даже при номинальном росте зарплаты необходимо учитывать, как изменилась нагрузка на работника и качество его трудовой жизни. А то зачастую бывает, что работодатель повышает тебе зарплату и одновременно увеличивает нагрузку.



Аналитики говорят, что для улучшения ситуации необходимо выровнять начальные условия: обеспечить равный доступ к образованию и повышению квалификации. А то бедный народ не может создать богатое государство.



