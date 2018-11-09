Каждый пятый аборт в России делают девочки до 18 лет
9 ноября 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Возраст обращающихся в клиники за абортом женщин шокирующе снизился до 12-15 лет. По статистике, каждый пятый аборт в России делают несовершеннолетние девочки до 18 лет. Либо общество начинает стремительно взрослеть как в XIX веке, когда замуж отдавали в 13-14 лет, либо это общество параллельно стремительно деградирует.
В интервью "Российской газете" главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова говорит, что позиция врача на стороне сохранения беременности, если это позволяет физиологическое развитие организма и если это не результат изнасилования. Первопричина - нарушение репродуктивной функции и угроза бесплодия в результате первого аборта. Ну и, конечно, для многих аборт - это ещё и моральная травма.
Но, в отличие от врачей, родители молодых беременных с лёгкостью идут на аборт, не опасаясь таких страшных последствий. По словам Елены Уваровой, возможно, малолетняя мать лучше, чем мама в 50-60 лет. Несмотря на упрёки в необразованности, неаккуратности, распущенности, беременеют в раннем возрасте в основном влюблённые девушки, а идут на аборт потому что их бросили. Наверное, здесь есть простор для сексуального воспитания в школе и дома.
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