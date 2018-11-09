Литва решила поддержать однополые браки. Официально!

До ноября нынешнего года в законодательстве Литвы не было ссылки на то, что данное государство официально признает однополые браки. Например, три года назад, Литва не предоставила вид на жительство белорусу, заключившему брак с литовцем в Дании. Но нынче все изменилось: после решения Суда справедливости ЕС Литва меняет свое мнение и теперь разрешит проживание в стране иностранцам, которые заключили однополые браки с гражданами Литвы.

Суд справедливости ЕС в июне этого года совершенно официально постановил, что однополые партнеры из стран – членов Сообщества имеют право проживать в любом государстве ЕС, даже если оно не признает однополые браки. Нынче «указ» вступил в силу!

Более того, министр внутренних дел Эймутис Мисюнас поддержал «брачные равноправия».

«Сам брак – я думаю они (гомосексуалисты) вправе заключить, жить в определенном правовом соглашении с различными правовыми последствиями. В данном случае я бы отнесся вполне либерально. Думаю, что это возможно», - сказал глава МВД Литвы.

Ранее литовские власти стояли на позиции, что желающие получить разрешение по праву на объединение семьи иностранцы, должны были зарегистрировать заключенный в другой стране брак. Буквально во вторник, Конституционный суд рассмотрит дело о том, не была ли нарушена Конституция, когда Литва не дала вид на жительство белорусу, заключившем брак с литовцем.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте: «Теперь, если нужно будет принять решение, руководствуясь нынешней юриспруденцией, решение должно быть следующим – предоставить вид на жительство!»

Что по данному вопросу думают жители Литвы?

Эвия, 40 лет, служащая: « Я не могу подумать об этом нормально! Что происходит? Разрешить однополые браки? Нормальная семья – не очень норма теперь! Хотите жить – живите! Но зачем все это на люди выносить?»

Агния, 22 года, студентка: «Это дело личное. Мы же живем в демократическом государстве».

Артурис, 33 года, водитель такси: «У меня лично есть семья. Мне это все не слишком нравится. Думаю, что мое мнение поддержат многие литовцы. А что тут можно сказать? Так ЕС приказал».