В России могут изменить правила техосмотра. Согласно последней информации источников, новая система будет привязана к километрам, которые преодолел автомобиль, и авариям.

Для проведения техосмотра машин предлагается ввести "индивидуальную программу", которая будет основана на характеристиках транспортного средства, данных о ДТП, особенностях эксплуатации, техобслуживании, страховых случаях и пробеге.

Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова, в результате анализа может быть составлена "хорошая" история, которая позволит проходить дешевые и редкие технические осмотры, или же "плохая", которая заставит автовладельца проходить дорогостоящее и тщательное ТО.

Подчеркивается, что на изменения правил может потребоваться несколько лет.