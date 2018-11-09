В России могут изменить правила техосмотра
9 ноября 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
В России могут изменить правила техосмотра. Согласно последней информации источников, новая система будет привязана к километрам, которые преодолел автомобиль, и авариям.
Для проведения техосмотра машин предлагается ввести "индивидуальную программу", которая будет основана на характеристиках транспортного средства, данных о ДТП, особенностях эксплуатации, техобслуживании, страховых случаях и пробеге.
Как сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова, в результате анализа может быть составлена "хорошая" история, которая позволит проходить дешевые и редкие технические осмотры, или же "плохая", которая заставит автовладельца проходить дорогостоящее и тщательное ТО.
Подчеркивается, что на изменения правил может потребоваться несколько лет.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес