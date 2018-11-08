Свердловскую экс-чиновницу исключили из политсовета партии
8 ноября 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, отстраненную от должности после скандального заявления, исключили из политсовета регионального отделения партии ЕР.
В пресс-службе отделения партии сообщили, что экс-чиновница выведена из регионального политического совета "Единой России" в связи с ежегодной ротацией, передает ТАСС.
Как отмечается, такое решение было принято на конференции единороссов Среднего Урала. Помимо Глацких из регионального политсовета были исключены также еще восемь человек.
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