Свердловскую экс-чиновницу исключили из политсовета партии

Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, отстраненную от должности после скандального заявления, исключили из политсовета регионального отделения партии ЕР. Куйывшев отстранил от должности чиновницу Глацких после ее заявления молодежи

В пресс-службе отделения партии сообщили, что экс-чиновница выведена из регионального политического совета "Единой России" в связи с ежегодной ротацией, передает ТАСС.

Как отмечается, такое решение было принято на конференции единороссов Среднего Урала. Помимо Глацких из регионального политсовета были исключены также еще восемь человек.