Один из самых жестоких убийц Украины Сергей Ткач умер в тюрьме

Стало известно о смерти одного из самых жестоких убийц Украины Сергей ТКАЧА или «пологовского маньяка». Он умер от сердечной недостаточности. Серийный убийца отбывал пожизненный срок в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказал начальник тюрьмы Константин ШЕЛОВСКИЙ, биологическая смерть наступила 4 ноября в 19:00, а на следующий день его похоронили.

Родственники не стали забирать тело ТКАЧА, а с его женой связаться не удалось, поэтому в тюрьме маньяка похоронили своими силами.

«Насколько я знаю, он жаловался на сердце, жаловался на одышку. Там уже много лет отсижено. А ему 60 с лишним лет, та и молодая жена, и рождение ребенка, – это не просто так», – цитирует ШЕЛОВСКОГО «Сегодня».

Сергей ТКАЧ был признан виновным в совершении почти 40 убийств, при этом сам он признавался в 100 преступлениях. Преступления маньяк совершал на протяжении более чем 20 лет на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. Жертвами ТКАЧА становились в основном несовершеннолетние. Он убивал, насиловал девочек и брал «на память» что-то из вещей убитых.