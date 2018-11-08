На Украине рассказали о заработке на трупах

Больше миллиона гривен освоил украинский импортер лакокрасочных изделий на поиске и эксгумации тел умерших. Предприятие выиграло соответствующий тендер, и непонятно как выполнялась эта работа.

«Не знаю, какое отношение это предприятие имеет к поиску и эксгумации тел», — заявил публично руководитель поисковой миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин: «До сентября 2016 года мы выполняли всю эту работу».

Поисковик поднял проблему в связи с осложнениями, которые у него возникли в отношениях с украинским военным ведомством. Бизнесмен Ярослав Жилкин занимался поиском тел умерших людей на общественных началах. Сначала тратил на это свои деньги. Потом обратился за помощью к военному ведомству. Однако там отказались от сотрудничества. Вместо этого, военные открыли свое управление, которое начало пользоваться результатами работы поисковиков.