Порт уплыл от государства?

Очередная довольно мутная история с банкротством и аукционом разворачивается вокруг имущества ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК). Речь идёт о выставленном на торги имущественном комплексе в порту Усть-Луги (Ленинградская обл., Кингисеппский район). В конце октября УФАС по Санкт-Петербургу предписало объявить новый аукцион по продаже этого актива, но будет ли выполнено требования госорганов и кто этому мешает?

Для понимания, имущественный комплекс ТЛК в Усть-Луге предназначен для строительства портовых объектов, перевалки и размещения грузов на территории МПК «Юг-2». По некоторым оценкам, он способен генерировать доход до 2 млрд руб. ежегодно. Этот терминал – а вдобавок к нему права на аренду земли у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсам Ленобласти – и пытаются реализовать на торгах.



Сам же ТЛК, в 2017-ом был признан банкротом и принадлежит, как пишут СМИ – Валерию Израйлиту, которого обвиняют в хищениях.



Сам по себе актив интересный, стоит чуть больше 10 млрд руб. – это земельные участки в порту Усть-Луга общей площадью почти 200 га, многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» с инженерной инфраструктурой с железнодорожными путями протяженностью 3,3 км и автодорогой 7,4 км, а также оборудованием, административными зданиями и т. д. Немудрено, что на сентябрьских торгах он привлёк себе живой интерес от инвесторов. Среди прочих были АО Холдинговая компания «Новотранс» Константина Гончарова, кипрская компания ACG Finance Limited, а также частное лицо – победительница конкурса «Юрист сезона. Весна-2017» Мария Кудинова и другие.



Но все они тратить свои деньги и участвовать в торгах отказались. Почему? Дело в том, что потенциальные участники аукциона не могли получить доступ к документам, которые бы раскрывали обременения ТЛК. Никому же не хочется покупать кота в мешке. Как пишут СМИ, в основном эти обременения связаны с договорами аренды и субаренды, которые заключил конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев с ООО «Новые коммунальные технологии (НКТ). По информации издания «Коммерсант» ещё в начале 2018-го года НКТ выкупили через цепочку посредников долги ТЛК у Сбербанка размером в 5,2 млрд руб. и заплатили за это, мол, всего 46 млн руб. Таким образом НКТ получил статус залогового кредитора и потребовал дополнительные проценты за пользование заёмными средствами, с неустойкой, из-за чего долги ТЛК выросли в 2 раза, а сумма кредитов выросла до 10 млрд руб.

Вдобавок нет вообще никакой ясности по субаренде земельных участков, условиях, суммах и т.д. Информация об этом до сих пор не раскрыта. Ни участникам дела о банкротстве ТЛК, ни сторонним лицам, ни потенциальным участникам торгов неизвестны подробности этих соглашений. Более того, нет подтверждения согласия самого владельца имущества на сдачу земли в субаренду.

Отсюда вопрос, как и в чьих интересах работает конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев? Почему под его руководством растут долги ТЛК, а потенциальные покупатели подали жалобы в петербуржское УФАС, в которых заявили о грубых нарушениях организаторами торгов обязательных процедур?



Вообще, Андрей Мариничев занимается продажей имущества ТЛК с весны 2018-го, но раз за разом торги отменялись – не было желающих купить активы. И в сентябре официальная причина была аналогичной. Правда, согласно жалобам в УФАС произошло это из-за того, что организатор торгов по продаже имущества в Усть-Луге ООО «Спутник» (его привлёк Мариничев) не предоставил потенциальным участникам необходимые данные и документы. А это в свою очередь давало преимущество залоговому кредитору, который бы, в отсутствие желающих купить ТЛК, мог бы оставить имущество в порту за сумму на 10% ниже от начальной продажной цены.



В итоге УФАС жалобу приняло, нашло доводы убедительными и обязало ООО «Спутник» до 22 октября 2018 года отменить решение о признании торгов несостоявшимся и дать, наконец, потенциальным участникам ознакомиться с документами. Однако Андрей Мариничев подал иск в Арбитражный суд, дабы оспорить решение антимонопольной службы. Он объяснил это тем, что жалобы были направлены лишь с тем, чтобы сбить стоимость ТЛК, а как конкурсный управляющий он желает только одного – продать актив, тем, кто осознает риски, связанные с договорами аренды НКТ.



Однако, по данным источников газеты «Наша версия», дело обстоит иначе – на счета ТЛК уже могли начать поступать средства от НТК за оставление имущества залоговому кредитору. И это в нарушение закона и вопреки предписанию УФАС. О чём естественно Андрей Мариничев не знать не может. Дальше больше – «Спутник» всё же признал торги несостоявшимися, а это значит, что процедура банкротства как бы соблюдена и, мол, можно по формальным основаниям передавать ТЛК залоговому кредитору. Может ли быть так, что Мариничев сознательно саботировал торги, отстранил конкурентов, с которым НТК тягаться не может, сделал его единственным «наследником» имущества, а главное сбил стоимость активов в Усть-Луге?



Кстати, если верить investfunds.ru Маричева уже обвиняли косвенно в ненадлежащей инвентаризации имущества должников-банкротов, с последующим возможном содействием в сокрытии долгов собственников перед кредиторами.



Вся эта история дурна и тем, что 23% акций ТЛК находятся под контролем двух государственных собственников. То есть, если всё же дело не чисто, то ущерб будет нанесён не только частным лицам. Конечно, защищать от мошенничества госорганы должны всех, но хотелось бы видеть их действия не только, когда на это дают отмашку на самом верху.