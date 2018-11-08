Законопроект будет откорректирован

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко провел заседание рабочей группы по проекту регионального закона «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий».

Участие в совещании приняли председатель профильного комитета кубанского парламента Владимир Лыбанев, его заместитель Иван Жилищиков, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В декабре 2017 года в федеральное законодательство внесены изменения, определившие понятия «благоустройство территории» и «прилегающая территория». Было также закреплено, что если нормативно-правовым актом субъекта РФ будет установлен порядок определения границ этих самых прилегающих территорий, то на местах появится возможность обозначать в правилах благоустройства их границы в целях содержания данных территорий собственниками, иными законными владельцами зданий, строений, сооружений и земельных участков.

Работа над законопроектом велась в течение нескольких месяцев, после чего документ был направлен для рассмотрения в органах местного самоуправления.

В ходе состоявшейся дискуссии ее участники обсудили предложения органов местного самоуправления по проекту краевого закона. По итогам заседания было принято решение доработать законопроект с учетом обсуждения и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания.