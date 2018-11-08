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В Москве стали лучше лечить инсульт
8 ноября 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году Москва выделила на развитие здравоохранения более 250 млрд рублей. Согласно принятому в первом чтении Мосгордумой бюджету столицы на 2019 – 2021 годы, в 2019 году на эти цели будет выделено свыше 279 миллиардов.
«Бюджет Москвы, как и прежде, является социальным бюджетом – более половины всех расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта, то есть на те сферы, которые являются значимыми и являются определяющими для жизни москвичей», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума.
Расходы социального характера составляют 51,3% бюджета (1,3 трлн рублей в 2019 году).
На сегодняшний день в Москве работают 245 лечебных учреждений (больниц и стационаров), 424 филиала, а всего в структуру здравоохранения города входят 740 учреждений. И их число растет за счет открытия поликлиник и больниц в новых районах. Кроме того, увеличивается число частных клиник, где москвичи могут бесплатно лечиться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
За этими цифрами стоят спасенные жизни людей. Главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов сообщил журналистам, что смертность от инсульта за восемь лет снизилась почти вдвое – с 31,4% в 2010 году до 18,6% в 2018 году. Такие показатели соответствуют европейским стандартам.
Кроме того, растет уровень оснащенности медучреждений, информированности населения – все больше заболеваний выявляют на ранних стадиях.
Благодаря реализации госпрограммы «Столичное здравоохранение» неуклонно растет продолжительность жизни москвичей. В то же время снижается смертность людей трудоспособного возраста с 425,5 человек на 100 тысяч в 2010 году д о 332,7 человек на 100 тысяч в 2016 году (падение смертности составило 22%). За тот же период на 32% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 9% – от новообразований, на 32% младенческая смертность.
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