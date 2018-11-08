Задержанный в Монако Рыболовлев отказался отвечать на 600 вопросов следователей

Следователи в Монако задали около шестисот вопросов уральскому бизнесмену, миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Однако обвиненный в коррупции предприниматель отказался на них отвечать.

Напомним, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», был задержан по запросу монакского суда.

Причиной нежелания отвечать на вопросы стало несогласие Рыболовлева с действиями следователей: он считает неправомерной проверку телефонной переписки его адвоката Татьяны Бершеды, сообщает Nice-Matin.

Вместе с бизнесменом были взяты под стражу его адвокат и несколько бывших высокопоставленных чиновников судебного аппарата Монако.

В настоящее время Рыболовлев освобожден, но находится под судебным контролем.