Ученые создали микророботов, которые помогут в лечении различных заболеваний
8 ноября 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте создали новую разработку — микророботов. Они должны помочь в лечении многих заболеваний.
Причем они протестировали свое изобретение и доказали, что микророботы способны перемещаться и работать даже в таких частях тела, как глаза, пишет Ридус.
"Миниатюрные роботы в 200 раз тоньше человеческого волоса, и на одном из их концов есть „сверло“ из инертного материала, а на другом — нанопропеллеры шириной 500 нанометров", - сообщили ученые.
Также, как передает информационно-аналитический портал mir24.tv, руководитель группы разработчиков проекта Роботизированного погрузочно-доставочного комплекса Елизавета Шпиева рассказала, как создавались «БелАЗы»-беспилотники (самосвалы с искусственным интеллектом).
"Самой главной задачей было то, чтобы машина смогла двигаться правильно, а также входить в повороты", - отметил эксперт.
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