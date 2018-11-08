Ученые создали микророботов, которые помогут в лечении различных заболеваний

Исследователи из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Штутгарте создали новую разработку — микророботов. Они должны помочь в лечении многих заболеваний.

Причем они протестировали свое изобретение и доказали, что микророботы способны перемещаться и работать даже в таких частях тела, как глаза, пишет Ридус.

"Миниатюрные роботы в 200 раз тоньше человеческого волоса, и на одном из их концов есть „сверло“ из инертного материала, а на другом — нанопропеллеры шириной 500 нанометров", - сообщили ученые.

Также, как передает информационно-аналитический портал mir24.tv, руководитель группы разработчиков проекта Роботизированного погрузочно-доставочного комплекса Елизавета Шпиева рассказала, как создавались «БелАЗы»-беспилотники (самосвалы с искусственным интеллектом).

"Самой главной задачей было то, чтобы машина смогла двигаться правильно, а также входить в повороты", - отметил эксперт.