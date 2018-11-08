В США в результате стрельбы в баре погибли 12 человек

Появились подробности о стрельбе в баре в городе Таузанд-Оукс (Калифорния). В результате происшествия погибли не менее 12 человек. Ранены 11 человек. Среди погибших - 29-летний сержант полиции Рон Хилус.

В баре в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба на вечеринке студентов

Шериф округа Вентура Джефф Дин рассказал, что стрелок погиб. Всего в баре Borderline Bar and Grill на момент происшествия находились несколько сотен человек, - передал телеканал NBC. Шериф отметил, что пока неизвестно, связана ли стрельба с терроризмом.

Издание Los Angeles Times со ссылкой на словам очевидца сообщило, что стрелок, напавший на бар, был одет в черную одежду, вооружен пистолетом и дымовыми шашками.

Как сообщается на сайте бара, в ночь на четверг там проходила вечеринка для студентов College country night.