Песков: в Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Чечнёй и Ингушетией

Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия Конституции соглашения об установлении границы между республикой и Чеченской Республикой поступил в Конституционный суд России. Правительство Ингушетии опубликовало карту границы с Чечней

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это рабочая ситуация. По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Чечнёй и Ингушетией, - передает RT.

Как отметил Песков, это абсолютно нормальная ситуация, но спорная. "Спор урегулируется в судебном порядке", - пояснил он.

Напомним, в Магасе начались протесты после определения границы между Чечней и Ингушетией.