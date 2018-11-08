Глава Российского топливного союза предупредил о росте цен на все товары

Если дорожает топливо, то увеличивается себестоимость работы автоперевозчиков, что приводит к росту цен абсолютно на все товары, как продукты, так и одежду. СМИ узнали, что нефтяные компании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов.

СМИ узнали о скрытом росте цен на бензин на АЗС через топливные карты

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша пояснил, почему было принято такое решение и чем оно обернется для всех российский потребителей.

Эксперт сказал в интервью телеканалу "360": "Делается это потому, что заморозили розничные цены. Ищут способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно. Оптовые цены у нас таковы, что розничный рынок работает в убыток у всех".

Глава РТС подчеркнул, что последствия от роста цен на топливо очевидны. По словам эксперта, если дорожает топливо — увеличивается себестоимость работы автоперевозчиков, а это значит, что для всех россиян в итоге вырастут цены на все товары.