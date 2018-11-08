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На Украине началась партизанская война?

8 ноября 2018, 13:35 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

На Украине началась партизанская война?

Полномасштабную войну на Украине объявил подпольный греческий антифашистский комитет. И опубликовал странное видео с выстрелами.

«В ночь с 1 на 2 ноября бойцы греческого подразделения обстреляли ВОГами из подствольников и «Шмелем» лагерь Азова около населенного пункта Мирный», — такое сообщение теперь начало расходиться по средствам массовой информации.

По сведениям источника, с первого же выстрела были ликвидированы два националиста, сидевшие на крыльце казармы. Сообщается, что после этого националисты «Азова» ответным огнем обстреляли подразделение ВСУ, дислоцированное между Мирным и Гранитным.

Автор заявления поясняет, что эти подробности он взял у бойцов некой боевой группы союза казаков Кубани. Якобы они вместе с греками «громят укропов в тылу».

В качестве доказательства осуществления акции приводится видео. Но в кадре нет практические ничего, что свидетельствовало бы о реальном обстреле. Автор видео снимает темноту и комментирует, мол, подобрался поближе. Дальше он ерничает в адрес противника и сетует на риск возможного обстрела своими. Потом раздаются выстрелы. Но нет ни характерных вспышек, ни шума, какой бывает в ходе реального боя.

«Да это гон какой-то», — прокомментировали корреспонденту АН бойцы армии ДНР, которые ознакомились с видео: «Да сейчас любой из нас, вот, также выйдет куда-нибудь в поле и популяет куда ни попадя. А за кадром сказать можно все что угодно».

Видевшие казаков в реальных боевых условиях и с тех пор относящиеся к ним скептически, армейцы ДНР рассмеялись, когда узнали, что на видео представлена диверсия в исполнении казаков.
Единственным подтверждением реальной подпольной работы стали фото с листовками. 

 

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