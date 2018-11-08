Спасите свои вены! Прямая линия с флебологом

В последнее время варикоз и флебологические заболевания активно атакуют россиян. Как его предотвратить и вылечить читатели «Аргументов недели» поинтересовались на «Прямой линии» у Чубченко Сергея Васильевича - руководителя отделения флебологического центра ГКБ им. Н.И. Пирогова.

- Сергей Васильевич, добрый день! Работаю стюардессой. Появился небольшой варикоз. Коллеги пугают, что придётся из-за этого уйти из профессии. Могут ли полёты ускорить процесс этого заболевания? Возможно ли не хирургическим путём лечение? Можно ли при варикозе посещать баню, сауну? (Елена, Москва)

- Авиа перелеты не влияют на прогрессирование варикозной болезни. Хирургическое лечение позволяет полностью избавиться от этого заболевания. Но хочу отметить - не каждая вена, которая появилась на ваших ногах, является показанием для операции, поэтому переживать не стоит. При посещении бани или сауны желательно периодически обливать ноги прохладной водой.

- После курса косметических процедур LPG, который был направлен на тонус кожи и профилактики целлюлита, у меня на ногах появились сосудистые звездочки, вены стали более заметными. Является ли эта процедура опасной? Способствует ли она варикозу или тромбообразованию?



- Прямой связи между подобными процедурами и появлением телеангиоэктазий (сосудистых звездочек), варикозных вен на нижних конечностях и тем более венозном тромбозе я не наблюдал. Поэтому если специалист вам правильно проводил эту процедуру вы вряд ли бы столкнулись с этой проблемой. Опять же во всём важно соблюдать чувство меры. Порой и ручной массаж может принести вред, а не пользу. Что же касается аппаратного масса LPG, при наличии варикозной болезни нижних конечностей, венозного тромбоза или посттромботической болезни, эта процедура противопоказана.

- Моему сыну врачи поставили варикоз. Через год он достигнет призывного возраста. Является ли это заболевание причиной не отпускать ребёнка в армию? Годен ли он с таким заболеванием для призывной комиссии? (Елена Сергеена, Сургут)

- Варикозная болезнь нижних конечностей в ряде случаев приводит к развитию хронической венозной недостаточности (ХВН), которая имеет разные степени выраженности. Определенные степени ХВН действительно могут служить причиной отсрочки. Рекомендую вам обратится к специалистам и не запускать это заболевание.

- Хотелось бы поблагодарить вас за ваш труд! Читала очень много положительных отзывов о вас и вашем отделении. Делают ли у вас бесплатные операции и как вы принимаете пациентов не из Москвы? (Наталья, Тула)

- Больше спасибо! Наша клиника оказывает хирургическую помощь пациентам с варикозной болезнью нижних конечностей в основном в рамках ОМС. При наличии страхового полиса ОМС и направления у нас может лечиться пациент из любой точки Российской Федерации абсолютно бесплатно.

- Сергей Васильевич, добрый день! Мне около сорока лет. Есть мутация крови, которая способствует повышенной свёртываемости крови. Могу ли я для тонуса кожи делать массаж – спортивный и антицеллюлитный? Не способствую лиони тромбообразованию и варикозу? Антикоагулянты не пью. Спасибо! (Оксана, Самара)

- Генетические мутации, которые приводят к повышенному риску тромбообразования, или другими словами - врождённые тромбофилии, очень разнообразны. Некоторые из них действительно опасны. Поэтому в данном случае, прежде чем приступать к любому виду массажа нижних конечностей следует проконсультироваться у гематолога.

- Некоторое время назад на фоне приема гормона у меня случилась тромбоэмболия. Был пройден курс лечения. Могу ли для восстановления тонуса мышц и похудения пройти курс миостимуляции? Это не способствует тромбообразованию? (Светлана, Казань)

- Видимо вы имеете в виду гормональные средства. Действительно эстрогенсодержащие гормональные препараты могут повышать риск тромбообразования и приводить к тромбоэмболии лёгочной артерии. Перед приемом любого лекарства обязательно изучайте инструкцию к применению. Электромиостимуляция нижних конечностей не являет противопоказанием в данной ситуации. Но раз уж речь идёт о таком грозном состоянии как тромбоэмболические осложнения, вам желательно проконсультироваться в флебологическом центре. Также имеет смысл сдать кровь на врождённую тромбофилию и проверить некоторые ваши гены, которые отвечают за тромбообразование.

- Заметила, что после обуви на высоких каблуках стали очень сильно отекать ноги и там появились сосудистые звездочки. Высокий каблук способствует варикозу или это генетическое заболевание? (Ольга, Уфа)

- Ношение обуви с высоким каблуком не является причиной для развития варикозной болезни. Ваши жалобы, скорее всего, связаны с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат: позвоночник и суставы. Каблуки - это прекрасно, но всё хорошо в меру.

- В аптеках сейчас очень много кремов, которые обещают избавить от варикоза и убрать сосудистые звёздочки. Это маркетинговый ход или крема действительно могут предотвратить варикоз и вернуть ногам лёгкость и красоту? (Марина, Симферополь)

- На самом деле не существует ни кремов, ни гелей, которые могли бы избавить вас от варикозной болезни нижних конечностей и сосудистых звёздочек. На определённой стадии заболевания кожа ног начинает сохнуть, и её структура меняется. Кожа становится легко ранимой, ссадины и царапины заживает долго, возрастает риск присоединения инфекции. Поэтому при сухости кожи рекомендуется использование любых питательных кремов для поддержания нормальной влажности кожи. Но эти крема не избавят вас от самой проблемы.

- Моя работа связана с частыми командировками и перелётами. Каких-то серьёзных заболеваний у меня нет. Но поскольку мне за сорок терапевт рекомендовал мне каждый полёт колоть кроворазжижающие уколы. Летаю в командировки я два-три раза в неделю. Обязательно ли это колоть? Какие препараты и какая должна быть дозировка? Не привыкнет ли мой организм к этим уколам? (Александр, Саратов)

- Речь идет об антикоагулянтых - препаратах, которые снижают способность крови к свёртыванию. Они бывают как в таблетках, так и в инъекционных формах. Лишь определенный возраст человека не является показанием для использования данных лекарств, даже при авиаперелетах. Но в ряде случаев: посттромботическая болезнь (тромбоз глубоких вен в анамнезе), врожденная тромбофилия, онкологические заболевания и так далее - повышается риск тромбообразования при авиаперелётах. Использование профилактических доз антикоагулянтов в инъекционной форме, а также компрессионного трикотажа в таких ситуациях является оправданным. Выбор препарата и дозировка назначаются индивидуально. К антикоагулянтам привыкания нет.

- Добрый день! Мне тридцать пять лет. Вот уже лет шесть замечаю, что у меня постоянно холодные ноги. Варикоз врачи мне не ставят. Но ноги ледяные даже в жару. Это не может быть каким -нибудь серьёзным заболеванием? (Ульяна, Красногорск)

- Для варикозной болезни нижних конечностей похолодание ног не является характерным симптомом. Причин для подобных жалоб существует великое множество. От патологии артерий до особенностей вашей вегетативной нервной системы. Пугаться этого не стоит. Но визит к сосудистому хирургу даже без дополнительных инструментальных методов обследования позволит установить причину.

- Прочитал, что курение способствует повышенной свёртываемости крови. Работаю водителем. Так ли это и есть ли у меня смертельные риски? (Олег, Москва)

- Курение не влияет на свёртываемость крови. Но при этом курение приводит к целому ряду смертельно опасных заболеваний. В частности, рак лёгких, атеросклероз, буллезная эмфизема, гипертония.

- У невестки в ногах периодически появляются судороги. С чем это может быть связано? (Тамара Степановна, Одинцово)

- Причин для судорог в ногах очень много. Чаще всего они возникают от недостаточности магния в организме. Но для начала следует исследовать систему нижней полой вены с помощью ультразвукового исследования.

- Не редко для стройности ношу утягивающее фигуру бельё и колготки. Способствует ли это тромбообразованию и варикозу? (Елена, Москва)

- При правильном ношении утягивающего белья или трикотажа риск тромбообразования и развития варикозной болезни нижних конечностей не повышается. Важно, чтобы компрессия на ноги была равномерной, бельё должно лежать комфортно, сильно не сдавливать, особенно в отдельных участках, словно жгут. Если соблюдать эти критерии, то вред себе вы не причините.

- Для профилактики варикоза стала носить компрессионные колготки. Но от них у меня появились на ногах множественные сосудистые звездочки и вены. До этого ноги были практически чистые – без сосудистого рисунка. Какова причина? Некачественная продукция? (Валерия, Москва)

- Ношение компрессионного трикотажа призвано, в первую очередь, избавить Вас от симптомов хронической венозной недостаточности: тяжести в ногах, пастозности и отеков. Появление варикозных вен и сосудистых звездочек не зависит от ношения компрессионного трикотажа. Но при этом стоит отметить, что изделия действительно должны быть качественные, произведены по утверждённым стандартам и ношение трикотажа должно быть правильным.

- Правда ли что горячая ванна и ванночки с горчицей, которыми мы привыкли лечить простуду, способствуют варикозу и тромбооразованию? Можно ли детям парить ноги? (Ирина, Подольск)

- Тепловое воздействие на нижние конечности не способствует тромбообразованию и тем более развитию варикозной болезни, а также не является традиционным методом лечения простуды у детей. Однако хочу добавить, что при возникшем тромбозе глубоких вен нижних конечностей горячие ванны противопоказаны.