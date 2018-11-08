Эксперт объяснил, как нужно лечить игроманию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в обществе появилась новая проблема - игромания. Она даже "переборола" наркоманию.

"Я думаю, что это цивилизационный вызов, с которым мы бороться не сможем. Если есть компьютер, за ним всегда будет кто-то сидеть. Пока будет сеть, там будут "жить". Не думаю, что психологи помогут. Наука акцентирует внимание на генетических факторах риска по зависимому поведению в целом, вне зависимости от того игромания это или алкоголизм. Можно выявлять эти факторы и корригировать, исправлять поведение, но, конечно, с помощью психологов", - рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Об этом сообщает НСН.

По мнению специалиста, нужно искать индивидуальный подход к каждому нездоровому человеку, а не обобщать все.