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Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика»

8 ноября 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Элла Памфилова высоко оценила челябинский форум «Полемика»

В столице Южного Урала состоялось открытие общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика». Челябинская область приняла 120 молодых активистов, среди которых 24 представителя других субъектов РФ.

На установочной сессии форума начальник отдела аппарата Центральной избирательной комиссии РФ Ольга Ягодина зачитала торжественное обращение Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой к участникам форума.

Председатель ЦИК РФ назвала проект избирательной комиссии Челябинской области «Полемика» ярким примером развития правосознания и навыков осознанного выбора молодых граждан РФ, а также обеспечения их активного участия в избирательных кампаниях.

- Как показала практика, проект «Полемика» способствует становлению гражданской позиции молодых российских граждан, а также повышению их интереса к избирательному процессу в Российской Федерации, - сообщается в послании.

Председатель избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выразила уверенность в том, что общероссийский форум «Полемика» создаст условия для самореализации молодых людей, что будет способствовать дальнейшему демократическому развитию политической системы нашего государства.

- Высокое внимание и оценка нашей работы ЦИК РФ дает возможность двигаться вперед и реализовывать большие и амбициозные проекты. За три года наша инициатива - «Полемика» выросла из областного семинара в общероссийский форум, - рассказал председатель избирательной комиссии Сергей Обертас. - Благодаря поддержке ЦИК РФ, «Российского Фонда Свободных Выборов» форум смог принять коллег из Иркутской, Свердловской, Саратовской, Калужской областей, республик Удмуртия и Хакасия,
Краснодарского и Ставропольского края. Ребята активно работают и делятся своим опытом и наработками в избирательном законодательстве.

На площадках круглого стола, в образовательных тематических блоках, панельных дискуссиях молодые правоведы, юристы, а также практикующие политологи из различных регионов страны ищут пути развития избирательной системы России.

Дискуссии с правовыми экспертами федерального уровня, среди которых депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Вяткин, исполнительный директор Всероссийского Фонда свободных выборов Максим Лесков, профессор юридических наук МГУ им. Ломоносова Сергей Заславский позволяют юным правоведам узнать о законодательных новациях «из первых уст», оценить свои знания, презентовать идеи и получить экспертные совет и поддержку.

- Интерес к выборной проблематике у форумчан оказался даже более сильным, а знания более емкими и глубокими, чем мы ожидали изначально. На секциях получился живой диалог не просто обывателей, интересующихся выборами, получился разговор профессионалов, - рассказал профессор юридических наук МГУ им. Ломоносова Сергей Заславский.

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