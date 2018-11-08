Порошенко припомнили русский язык дома

Порошенко общается дома на русском языке вместе с семьей. Об этом напомнил один из телеграмм-каналов. На фоне кампании по давлению на русский язык со стороны официального Киева, украинскому президенту напомнили о том, что дома он общается на русском языке.

«Что характерно, сам Порошенко дома общается на русском языке», — написал один из телеграмм-каналов: «И семья его общается на русском».

Автор канала популярного мессенджера припомнил общение на русском языке украинскому министру МВД Арсену Авакову, пресс-секретарю запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» Бориславу Березе.

Командиру добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко напомнили, что он вообще, украинского языка не знает.

Завершается публикация вопросом всему политическому истеблишменту — говорит ли, вообще, хоть кто-то из них на украинском языке.