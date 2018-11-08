В Подольске ограбили частный дом

Как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России, двоих москвичей в возрасте тридцати двух и тридцати трех лет задержали за ограбление частного дома в Подольске.

Мужчины разбили стекло и пробрались в здание на Каменной улице, а затем похитили драгоценности и деньги, причинив ущерб более чем на сто тысяч рублей. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В селе Новоленино Нукутского района пятеро мужчин чуть не подожгли магазин из-за конфликта с владельцем. Их задержали на месте преступления, передает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу полиции.

Также, как сообщает ОТР, в Московской области была задержана банда, состоящая из 18 человек. Они занимались распространением наркотиков.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин похвалил МВД за задержание банды, которая поставляла запрещённые вещества в 20 регионов России, пишет НСН с ссылкой на ТАСС. По его словам, "это очень хорошая работа МВД".