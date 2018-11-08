В баре в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба на вечеринке студентов

В баре в пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина начал стрелять по посетителям бара Borderline Bar and Gril. Спасаясь от гибели, люди пытались укрыться от под столами бара.

По предварительным данным, могло быть много погибших и раненых. Пока сведений и пострадавших нет. Говорят, что стрелок успел скрыться с места происшествия до прибытия полиции. Его сейчас ищут.

Свидетели бойни говорят о 10 раненых, - передает NBC. Было произведено не менее 30 выстрелов.

Как сообщается на сайте бара, в ночь на четверг там проходила вечеринка для студентов College country night. Инцидент произошел в городе Таузенд-Окс.