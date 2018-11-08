Туфли, полностью покрытые бриллиантами, вызвали ажиотаж на выставке в Китае
8 ноября 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Туфли, полностью покрытые бриллиантами, вызвали ажиотаж на выставке в Китае. Люди стоят в очереди по несколько часов, чтобы посмотреть на туфли за 30 миллионов юаней (4,3 миллиона долларов) вблизи и сфотографировать обувь.
В 10 утра возле стенда компании уже выстроилась длинная очередь, желающих сфотографировать это "ювелирное изделие", - сообщает РИА Новости. Сверкающие драгоценными камнями туфли обсуждают все женщины, работающие на выставке и ее посетительницы.
Дамы, у кого нет возможности стоять в очереди, договариваются со счастливыми обладателями фото туфель и просят прислать фото в соцсети. Всего на туфлях около 10 тысяч розовых бриллиантов, все разного размера.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес