Туфли, полностью покрытые бриллиантами, вызвали ажиотаж на выставке в Китае. Люди стоят в очереди по несколько часов, чтобы посмотреть на туфли за 30 миллионов юаней (4,3 миллиона долларов) вблизи и сфотографировать обувь.

В 10 утра возле стенда компании уже выстроилась длинная очередь, желающих сфотографировать это "ювелирное изделие", - сообщает РИА Новости. Сверкающие драгоценными камнями туфли обсуждают все женщины, работающие на выставке и ее посетительницы.

Дамы, у кого нет возможности стоять в очереди, договариваются со счастливыми обладателями фото туфель и просят прислать фото в соцсети. Всего на туфлях около 10 тысяч розовых бриллиантов, все разного размера.