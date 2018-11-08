Ходаковский витиевато выругался в адрес российского правительства
8 ноября 2018, 11:31 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
«Словами, которые пишутся в приличном обществе точками», — охарактеризовал свое отношение к правительству России экс-глава МГБ ДНР и бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Формально объявленным поводом для публичной тирады стала некая просьба выразить отношение к российскому правительству. По крайней мере так объяснил свою запись сам Ходаковский. Сами слова он не стал печатать, только намекнул что это будут намеки точками.
Поводом для возмущения экс-комбата «Востока» стало «измочаленное войной сознание» и минские соглашения, которые усложнили, по-видимому, его восприятие.
Расшаркавшись неприличными вербальными реверансами в первых словах, Ходаковский тут же переключился на члена Общественной палаты РФ и главного редактора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева.
«А написал этот текст потому, что столкнулся с нападками в его адрес», — признался в конце своего послания Ходаковский и стало понятным, что обещанные неприличные слова сознания Ходаковского в адрес российского правительства были просто для красного словца.
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