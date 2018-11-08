Ходаковский витиевато выругался в адрес российского правительства

«Словами, которые пишутся в приличном обществе точками», — охарактеризовал свое отношение к правительству России экс-глава МГБ ДНР и бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Формально объявленным поводом для публичной тирады стала некая просьба выразить отношение к российскому правительству. По крайней мере так объяснил свою запись сам Ходаковский. Сами слова он не стал печатать, только намекнул что это будут намеки точками.

Поводом для возмущения экс-комбата «Востока» стало «измочаленное войной сознание» и минские соглашения, которые усложнили, по-видимому, его восприятие.

Расшаркавшись неприличными вербальными реверансами в первых словах, Ходаковский тут же переключился на члена Общественной палаты РФ и главного редактора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева.

«А написал этот текст потому, что столкнулся с нападками в его адрес», — признался в конце своего послания Ходаковский и стало понятным, что обещанные неприличные слова сознания Ходаковского в адрес российского правительства были просто для красного словца.