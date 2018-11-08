Многих из нас накрыла мобильная зависимость: как с ней бороться

Совсем недавно мобильный телефон был еще редкостью, сейчас же он есть почти у каждого. С момента возникновения гаджетов не утихают споры: вредно или нет постоянное их использование для здоровья человека. Нередко у пользователей возникает и психологическая зависимость от мобильных телефонов.



Чтобы разобраться в том, как влияет «культ телефона» на людей, как с этим бороться и к чему все может привести, мы побеседовали с компетентными людьми: с педагогами, с психологами и неврологами. И вот, что мы узнали.

Детский мозг особенно подвержен вредному воздействию электромагнитных полей сотовых телефонов. Электромагнитные излучения сотовых телефонов приводят к ухудшению памяти, повышению артериального давления и бессоннице. Мобильные телефоны отрицательно влияют и на наше зрение. В результате электромагнитного облучения головы ухудшается кровообращение глаз.

По мнению шведского профессора Лейфа Селфорда, все поколение современных подростков обрекают себя на преждевременное старение. Так же ученые провели исследование, что если подростки будут каждый день слушать через наушники музыку, то через 5 лет слух может ухудшиться на 30%. Например, в Англии, Франции и Германии законодательство запрещает пользоваться мобильными телефонами детям до 16 лет. Все это беспокоит педагогов, которые настоятельно советуют родителям установить определенный режим пользования мобильными телефонами и прочими гаджетами.

Любовь - преподаватель по русскому языку и литературе

у средних и старших классов

«Если с детства это не привить, то взрослому человеку уже будет бесполезно что-то объяснять и тем более ставить рамки. Самое главное – родители также должны придерживаться режима, детям нужен живой пример. И ни в коем случае нельзя терять контакт с детьми!!! На сегодняшний день телефонная зависимость проявляется чаще всего у подростков, они не выпускают его из рук, даже в случае посещения ванной комнаты и туалета. Подобная зависимость не появляется сама по себе, существуют определенные причины: чрезмерное воздействие на детскую психику рекламы, страх быть отдаленным от друзей и близких людей, иллюзорные представления о беззаконности, страх остаться в одиночестве без постоянного общения. Не забывайте о том, что психика ребенка существенно отличается от психики взрослого человека. И то, с чем справиться взрослому человеку просто, для подростка не всегда посильная задача. В случае зависимости от телефона необходима помощь со стороны родных и друзей, а в критических ситуациях и вовсе помощь высококвалифицированных специалистов. Мы, педагоги, очень опасаемся за будущее наших детей!



Владимир – детский и взрослый психолог

Нередко у пользователей возникает и психологическая зависимость от мобильных телефонов. Человек не может уже ни на секунду оставить в одиночестве свой любимый смартфон, даже если он не ждет важного звонка. Как показывает статистика, люди, забывшие телефон дома, чувствуют дискомфорт, ощущают себя оторванными от жизни, становятся менее уверенными в себе. В больницах появились новые пациенты с так называемой болезнью – «мобильная зависимость» или «SMS- мания». К психозам имеют большую склонность активные пользователи сотовой связью. Проблема мобильной зависимости впервые была поднята пару лет тому назад, но сейчас, когда навороченный мобильник есть даже у первоклассника , это приобрело масштаб настоящей пандемией.

Мобильная зависимость — это состояние человека, при котором телефон становится предметом культа, человек совершает звонок ради самого звонка и не может объяснить определенных мотивов, считает свой телефон частью себя, а без него чувствует себя неполноценным.

Мобильную зависимость осознает и признают далеко не все, а тех, кто, действительно, пытается бороться с ней еще меньше, в одиночку очень сложно побороть такую зависимость. Без мобильника мы не можем сейчас даже выйти на несколько минут в магазин - "А вдруг кто-то позвонит?". Сейчас очень важно, но и при этом сложно уметь откладывать телефон подальше и просто радоваться беседе с друзьями или семьей.

Советы от врача-невролога Самариной Александры:

«Согласно результатам исследований, чрезмерное использование мобильными телефонами может привести к ряду осложнений: от головных болей до онкологических заболеваний. Сотовые телефоны, возбуждая кору головного мозга, могут вызвать эпилептический удар у людей с легкой возбудимостью мозговых клеток. Врачи не рекомендуют использовать мобильные телефоны лицам, страдающим заболеваниями неврологического характера, включая неврастению, психопатию, психастению, неврозы, клиника которых характеризуется астеническими, навязчивыми, истерическими расстройствами, а также снижением умственной и физической работоспособности, снижением памяти и расстройствами сна.»,- рассказала Александра.

Чтобы обезопасить себя и своих близких нужно выполнять некоторые несложные правила эксплуатации сотовых телефонов:

Следует сократить продолжительность телефонных разговоров до 3 минут, при этом не забывать о минимальной паузе между звонками, равной 15 мин.

Не носите свой телефон в кармане, старайтесь держать его как можно дальше от тела во избежание раковых опухолей. (лучше всего его носить в сумке)

Не используйте телефонные звонки, находясь в машине или другом транспортном средстве. Электромагнитные волны усиливаются в несколько раз, когда отражаются от металлического кузова.

Во время сна наш организм особо особо подвержен внешнему воздействию, поэтому настоятельно рекомендуется выключать телефон во время сна, или хотя бы убирать подальше от спального места.

Не допускайте, чтобы сотовым телефоном пользовались дети; ограничьте использование сотовых телефонов женщинами в период беременности.

Интересным может показаться факт, что когда идет только набор номера, тогда телефон выделяет большее количество излучений, так что не спешите прикладывать телефон к уху, а лучше вообще пользуйтесь громкой связью или наушниками.

Научные достижения не стоят на месте, поэтому если есть возможность, то приобретайте чехлы для телефона из специального материала, который способен ослабить электромагнитное излучение.

Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом.